به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، از انتقال یک محموله موادمخدر مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: واحد‌های عملیاتی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی ورودی بهبهان، یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل موادمخدر را شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ سیلاوی عنوان داشت: در بازرسی از خودرو، مقدار ۸ کیلوگرم تریاک که به‌طور ماهرانه جاساز شده بود کشف شد و ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.