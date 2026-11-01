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فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان استان خوزستان از کشف ۸ کیلوگرم تریاک در محورهای این شهرستان و دستگیری ۲ سوداگر مرگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، از انتقال یک محموله موادمخدر مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: واحدهای عملیاتی هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی ورودی بهبهان، یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل موادمخدر را شناسایی و متوقف کردند.
سرهنگ سیلاوی عنوان داشت: در بازرسی از خودرو، مقدار ۸ کیلوگرم تریاک که بهطور ماهرانه جاساز شده بود کشف شد و ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.