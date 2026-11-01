فرماندار ارومیه بر اهتمام مسئولان شهرستان به تداوم روند توسعه در کنار آمادگی برای شرایط بحرانی واجرای منظم برنامه‌های عمرانی و اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، در جلسه شورای اداری شهرستان با اشاره به ضرورت تداوم روند توسعه در کنار آمادگی برای شرایط بحرانی، بر اجرای منظم برنامه‌های عمرانی و اقتصادی، افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری جدی مصوبات تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه افتتاح هفتگی طرح ها، خواستار هماهنگی معاونت‌های فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری مستمر از طرح‌های عمرانی و اقتصادی شد و جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های گردشگری، میان‌گذر دریاچه ارومیه و سایر ظرفیت‌های شهرستان را از اولویت‌ها دانست.

فرماندار ارومیه همچنین بر تعیین تکلیف مشکلات سوخت کارکنان پرتردد، به‌ویژه معلمان شاغل در مناطق روستایی و نیروهای خدمات‌رسان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیات لایروبی با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی، با توجه به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی ال‌نینو شد.

عیوضلو با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، از تدوین طرح پایلوت پدافند محله‌محور با همکاری سپاه و معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری خبر داد و بر استقرار نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان در محلات، آموزش شهروندان و پیش‌بینی امکانات اولیه برای مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد.

وی توسعه فضاهای آموزشی، تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مدارس، بازنگری طرح‌های هادی روستایی و پیگیری طرح‌های مسکن حمایتی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و خواستار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تسریع در اجرای این برنامه‌ها شد.

فرماندار ارومیه با تأکید بر ضرورت مشارکت عملی دستگاه‌ها در رزمایش «جان‌فدایان ایران» گفت: حضور دستگاه‌ها باید با تجهیزات، امکانات و تیم‌های تخصصی همراه باشد و صرفاً به معرفی نیروی انسانی محدود نشود.

وی همچنین بر آمادگی دستگاه‌ها برای برگزاری برنامه‌های ملی و مذهبی، از جمله راهپیمایی ۱۳ آبان، تأکید کرد.

عیوضلو هماهنگی با فرمانداری و بخشداری مربوطه پیش از افتتاح هرگونه طرح در سطح شهرستان را الزامی دانست و تصریح کرد: هیچ دستگاهی نباید بدون هماهنگی اقدام به افتتاح پروژه کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای تصمیمات در مجموعه شهرداری، خواستار کاهش فاصله میان تصمیم‌گیری تا اقدام عملی و پرهیز از طولانی شدن فرایند اجرای برنامه‌ها شد. اجرای طرح دوشنبه‌های بدون خودرو، توسعه استفاده از وسایل نقلیه برقی و پیشگامی مدیران در اجرای این برنامه نیز از دیگر موارد مورد تأکید وی بود.

فرماندار ارومیه با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، اجرای مصوبات مدیریت محله‌محور، پیگیری مطالبات مردم، پرداخت بدهی دستگاه‌ها به شهرداری و شرکت‌های خدمات‌رسان و مستندسازی اقدامات مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران را از جمله شاخص‌های ارزیابی مدیران عنوان کرد.

فرماندار شهرستان ارومیه در پایان بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت و جمعیت بهره‌مند، تقویت اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها در فرایند سرشماری و ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد.