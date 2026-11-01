مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی تمهیدات لازم را برای سوخت جایگزین نانواییها، مرغداریها، گلخانه‌ها و برخی صنایع با توجه به شرایط کشور ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی بحران شهرستان هشترود با بیان اینکه برای پایداری انرژی و سوخت باید صرفه جویی شود افزود: مدیران ستاد شهرستانی باید از اکنون به فکر سوخت جایگزین برای صنوف و واحد‌های تولیدی و صنعتی باشند.

وی از دهیاران و شهرداران و مدیران امور آب شهرستان‌های آذربایجان شرقی خواست نظارت کافی بر ساخت و ساز‌ها به خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها داشته باشند.

فرشی ادامه داد: ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری باید به موضوع مهم آبخیزداری در حریم شهر‌ها و روستا‌ها اقدام کنند تا در زمان بارش‌های شدید آینده خسارت سنگین به تاسیسات و منازل روستایی و شهری وارد نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یادآور شد: به منظور کنترل سیلاب و ورود آب به داخل شهر هشترود و نظرکهریزی باید طرح‌های آبخیزداری در ورودی‌ها و داخل این ۲ شهر اجرا شود.

فرماندار هشترود نیز در این جلسه احداث دیوار حائل را در رودخانه‌های داخل شهر خواستار شد و به کمبود نیرو و راننده ماشین آلات سنگین راهداری در هشترود اشاره و اظهار کرد: راهداری این شهرستان برای عملیات راهداری زمستانی نیاز به چهار دستگاه لودر ۲ دستگاه بولدوزر و گرایدر و کامیون نمک پاش دارد که باید تا شروع فصل بارش‌های برف تامین شود.

ابراهیم حسنی گفت: لایه اول آسفالت برخی مسیر‌ها در اتوبان پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله) از بین رفته، اما لایه دوم هنوز سالم است که اگر تا فصل بارش‌ها فکری برای ترمیم آن نشود، احتمال وجود خطر برای خودرو‌ها وجود دارد.

وی از فرسوده بودن ۷۰ درصد دستگاه‌های سنگین و نیمه سنگین راهدارخانه اتوبان پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله) خبر داد و یادآور شد: این راهدارخانه با ۲۰۰ کیلومتر محدوده مسئولیت فقط با ۴۰ دستگاه ماشین آلات آن هم فرسوده کار می‌کند.