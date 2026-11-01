جانشین معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: جلسه مشترک بررسی پرونده‌های واگذاری اراضی ملی و دولتی در شهرستان‌های بهبهان، امیدیه و هندیجان برگزار و از تسریع در ثبت طرح‌ها در سامانه جامع اراضی و رفع موانع پیشرفت فیزیکی آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وحید قاسمی اظهار داشت: در این جلسه، برای شهرستان بهبهان مقرر شد عوامل نظارتی نسبت به بررسی ۱۷۴ پرونده واگذاری شامل ۷۳ طرح تولیدات گیاهی و ۵۷ واحد دامی و طیور اقدام کنند؛ همچنین مدیریت این شهرستان موظف شد موارد دارای اختلاف آماری و چالش‌های مربوط به تغییر کاربری را جهت رسیدگی به امور اراضی سازمان ارسال کند.

وی افزود: در بخش مربوط به شهرستان امیدیه، دستور تسریع در بازدید از ۹۱ پرونده واگذاری شامل طرح‌های دامی، طیور، تولیدات گیاهی و صنایع کشاورزی صادر شد.

قاسمی همچنین بر الزام مدیریت این شهرستان به تهیه نقشه حدود و ثغور جغرافیایی و رفع چالش‌های مربوط به ثبت سند یکپارچه در اداره ثبت اسناد و املاک تصریح کرد.

در پایان، جانشین معاونت بهبود تولیدات دامی ضرورت رفع اختلافات آماری میان شهرستان‌ها و سازمان، اصلاح اطلاعات اراضی انتقال‌یافته و ساماندهی صنایع وابسته به کشاورزی را مرور کرد تا از طریق ثبت دقیق در سامانه جامع اراضی، امکان بهره‌برداری و تولید در این طرح‌ها فراهم شود.