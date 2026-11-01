به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی، شهردار ارومیه، در جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه با اشاره به تداوم فعالیت‌های مدیریت شهری با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط دشوار اقتصادی، از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، خدماتی و سرمایه‌گذاری با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان خبر داد.

آیدین رحمانی رضائیه با اشاره به اجرای بیش از یک‌ونیم میلیون مترمربع آسفالت‌ریزی در سال جاری اظهار کرد: سال گذشته با اجرای نزدیک به سه میلیون مترمربع آسفالت، رکورد تاریخی آسفالت‌ریزی در ارومیه ثبت شد و تلاش می‌کنیم این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

شهردار ارومیه از پیشرفت ۹۸ درصدی طرح پل آذربایجان خبر داد و گفت: هدف‌گذاری مدیریت شهری، تکمیل و بهره‌برداری کامل از پل آذربایجان و روگذر تقاطع مخابرات تا دهه فجر امسال است. همچنین با انتقال ۱۴ دکل برق، زمینه اجرای ادامه کمربندی دوم شهر تا خیابان انهر در نیمه نخست سال آینده فراهم خواهد شد.

رحمانی با اشاره به برنامه چهارساله مدیریت آب‌های سطحی با اعتباری نزدیک به ۷ همت افزود: با اجرای طرح‌های ساماندهی و هدایت آب‌های سطحی، تعداد نقاط بحرانی شهر از حدود ۳۰ نقطه به ۱۰ نقطه کاهش یافته و طرح های این حوزه همچنان در نقاط مختلف شهر فعال است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل پروژه پل‌های باقری طی یک ماه آینده، اجرای پروژه بام شهر، احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی در مناطق مختلف و تکمیل گرمخانه شهر خبر داد و ساماندهی سایت دفن پسماند نازلو و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند با مشارکت قرارگاه خاتم‌الاوصیا را از دیگر برنامه‌های مدیریت شهری عنوان کرد.

شهردار ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح اینوا، از برنامه‌های توسعه‌ای در حاشیه رودخانه شهرچای، احداث مجتمع تجارت جهانی، مجتمع تجاری، پزشکی و خدماتی خیابان شورا، ساخت بیش از ۱۲۰ واحد مسکونی، ساماندهی میدان امام(ره)، انتقال ضایعات‌فروشان به خارج از شهر، احداث هاب بازی‌های دیجیتال و ایجاد بیش از هفت اقامتگاه سنتی و بوم‌گردی خبر داد.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نوسازی ناوگان خدمات شهری و راهسازی گفت: تاکنون خرید بیش از ۳۰ دستگاه خودرو در بخش‌های مختلف انجام شده و برنامه خرید ماشین‌آلات با اعتباری حدود یک همت نیز در حال پیگیری است. همچنین خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نهایی شده که طبق برنامه، تا پایان هفته یا اوایل هفته آینده وارد چرخه خدمات‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان، توسعه زیرساخت‌های شهری، استمرار پروژه‌های عمرانی و خدماتی و جذب سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای ارومیه تأکید کرد.