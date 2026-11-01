پرچم داری مردم ولایی لرستان در شب ۲۴۵ میدان غیرت و مقاومت همچنان بر مدار حضور در سنگر ولایت و مقاومت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛میدان داری و پرچم داری مردم ولایی و انقلابی لرستان در شب ۲۴۵ سنگر خیابان برای خونخواهی امام مجاهد شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی ،دفاع از جبهه ی مقاومت ،حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ادامه دارد.
در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای عزت و امنیت ایران اسلامی ،حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه ی مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.