به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه عصر امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه، قهرمان عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه، حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه با هدف بررسی مسائل و موضوعات مهم حوزه مدیریت اجرایی شهرستان، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و پیگیری برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت هماهنگی بین‌بخشی برای تسریع در روند خدمت‌رسانی و رفع مسائل و مطالبات مردم تاکید شد.