به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان هواشناسی کشور در سفر به تربت حیدریه گفت: تغییر اقلیم، پیچیدگی‌ ها را دوچندان کرده و حتی الگوی بارش‌ های پاییزی ما در حال تغییر به سمت بارش‌ های بهاری (عموما سیلابی، شدید و در بازه زمانی کوتاه همراه با رعد و برق) است.

سحر تاج‌ بخش در نشست با فرمانداران تربت‌ حیدریه، مه‌ ولات، رشتخوار و زاوه و چند تن از شهرداران که در محل فرمانداری تربت‌ حیدریه برگزار شد، اظهار کرد: بارش های پاییزی در گذشته بدون رعد و برق بود که اکنون توام با با رعد و برق است.

وی ادامه داد: امروزه به دلیل پیامدهای تغییر اقلیم هیچ پیش‌ بینی ۱۰۰ درصدی در دنیا وجود ندارد و هنوز بسیاری از رفتارهای جو ناشناخته است؛ مدیریت بحران باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند؛ چرا که از یک سو زیرساخت‌ های کشور فرسوده است و از سوی دیگر تغییر کاربری شدیدی در اراضی رخ داده است.

تاج‌ بخش با اشاره به سیلاب یکی دو سال قبل مشهد ادامه داد: این رخداد نشان می‌ دهد اگر مسیر آب باز و لایروبی نشود، خسارت‌ های جدی به بار خواهد آمد ضمن آنکه وقوع بارش‌ های جدی تا پایان پاییز بسیار محتمل است و تغییر اقلیم پیش‌ بینی‌ پذیری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور اضافه کرد: بارش‌ ها به صورت نقطه‌ ای در بازه‌ های کوتاه مدت رخ می‌ دهند؛ به عنوان نمونه هفته گذشته در آذربایجان غربی بارش ۳۰ میلی‌ متری در ۴۰ دقیقه ثبت شد، در حالی که ایستگاه سلماس در ۱۵ کیلومتری این منطقه تنها یک میلی‌ متر بارش داشت.

تاج‌ بخش اظهار کرد:‌ بزرگ‌ ترین مراکز هواشناسی جهان نیز پیش‌ بینی‌ های قطعی ارائه نمی‌ دهند؛ بنابراین سازمان هواشناسی جهانی رویکرد «پیش‌ بینی‌ های احتمالاتی» را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که در کشور ما حتی با میزان بارش‌ های بسیار کم (سه میلی‌ متر، ۱۰۰ میلی‌ متر یا ۳۰۰ میلی‌ متر) نیز با احتمال وقوع سیل روبرو هستیم که این امر به زیرساخت‌ ها و عوامل غیرجوی مربوط می‌ شود زیرا در رخداد سیلاب ۱۱ عامل دخالت دارند که تنها ۲ عامل آن جوی (بارش و تغییر اقلیم) است.

رئیس سازمان هواشناسی اشاره کرد: در حادثه استهبان آب از بستر رودخانه سرریز نشد اما به دلیل نبود اطلاعات برخط از وضعیت اتراق مردم در بستر رودخانه ۲۲ نفر جان خود را از دست دادند.

تاج‌بخش اظهار کرد:‌ بر این اساس، سازمان هواشناسی جهانی ۲ راهکار را پیش روی دستگاه‌ های ملی قرار داده است نخست، راه‌ اندازی پایگاه داده‌ ای متمرکز برای ظرفیت‌ های آسیب‌ پذیری زیرساخت‌ های کشور که اکنون ما اطلاعات دقیقی از سرعت وزش باد و پتانسیل خسارت آن داریم اما از موقعیت سازه‌ های ناپایدار یا درختان فرسوده در شهرها مطلع نیستیم و این اطلاعات در اختیار دستگاه‌ های مختلف (مدیریت منابع آب، شهرداری‌ ها، کشاورزی و مدیریت بحران) است و باید متولی واحدی برای جمع‌آوری آن وجود داشته باشد تا سازمان هواشناسی بتواند با تلفیق این لایه اطلاعاتی با داده‌ های جوی هشدارهای هدفمند و دقیق‌ تری صادر کند.

وی با تصریح بر اینکه کشور ما در برابر مخاطرات جوی آسیب‌ پذیر است، افزود: وظیفه ماست که با تمام توان و درک مشترک از وضعیت موجود به مردم این سرزمین خدمت‌ رسانی کنیم.

تاج بخش با بیان اینکه خودکارسازی شبکه ایستگاه‌ های هواشناسی خراسان رضوی در برنامه است، اظهار کرد:‌ در استان خراسان رضوی نیز تمام تلاش خود را برای توسعه شبکه دیدبانی و تولید پیش‌ بینی‌ های دقیق به کار خواهیم گرفت زیرا نخستین بهره‌ بردار این شبکه خود سازمان هواشناسی است.

وی ادامه داد: توافق های خوبی در دیدار با استاندار خراسان رضوی انجام شد که در قالب یک تفاهم‌ نامه اجرایی خواهد شد و بخشی از این برنامه‌ ها در کوتاه‌ مدت و بخشی دیگر در قالب یک برنامه سه‌ ساله اجرا می‌ شود؛ از جمله این اقدامات، خودکارسازی شبکه ایستگاه‌ های هواشناسی استان است که در اولویت نخست قرار دارد.

تاج بخش افزود: موضوع کشاورزی از مهم‌ ترین مباحث مطرح‌شده در استان بوده و در خصوص محصول پسته ضرورت دارد در حوزه‌های دیدبانی و پیش‌ بینی سرمایه‌ گذاری مشترکی صورت گیرد تا شهرستان رشتخوار به عنوان یکی از بهره‌ برداران اطلاعات هواشناسی کشاورزی از نتایج مطلوب بهره‌ مند شود.

وی ادامه داد: در حوزه توسعه شبکه ایستگاه‌ های دیدبانی، سازمان تابع استانداردهای بین‌ المللی و مصوبات مربوطه است، اولویت نخست ما تکمیل شبکه بر اساس تعهدات بین‌ المللی است از این رو درخواست‌ هایی که در برنامه عملیاتی استان تعریف شوند (مانند ایستگاه اسدآباد) در اولویت قرار می‌ گیرند.