استاندار البرز با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، این مراسم را فرصتی برای نمایش همبستگی ملی و تبیین روحیه استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران دانست و بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان و دانشجویان در این رویداد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی استاندار البرز در نشست هماهنگی برنامه‌های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در تقویم انقلاب اسلامی گفت: این روز یادآور سه رویداد مهم تاریخی است و پیام اصلی آن، ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است.

وی با بیان اینکه مراسم ۱۳ آبان باید با حضور همه اقشار جامعه برگزار شود، افزود: هرچند دانش‌آموزان و دانشجویان جایگاه ویژه‌ای در این مناسبت دارند، اما این روز به تمام ملت ایران تعلق دارد و نباید ابعاد مردمی و ملی آن محدود به برنامه‌های دانش‌آموزی شود.

استاندار البرز از دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، آموزشی و مدیریت شهری خواست با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه برگزاری مراسمی باشکوه و اثرگذار را در نقاط مختلف استان، به‌ویژه شهر کرج، فراهم کنند.

عبداللهی همچنین بر استفاده از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تربیت معلم و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی تأکید کرد و گفت: برپایی موکب‌ها، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی و فضاسازی متناسب با این مناسبت باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مراسم امسال علاوه بر حضور پرشور مردم، از محتوای آگاهی‌بخش و اثرگذار برخوردار باشد.

وی تبیین مفاهیم تاریخی انقلاب اسلامی برای نسل جوان را از ضرورت‌های برنامه‌های ۱۳ آبان برشمرد و افزود: باید با بهره‌گیری از زبان و شیوه‌های ارتباطی متناسب با نسل جدید، زمینه شناخت دقیق‌تر رویدادهای تاریخی و ابعاد مبارزه با استکبار جهانی فراهم شود تا مشارکت جوانان در این مراسم بر پایه آگاهی و شناخت باشد.

استاندار البرز در پایان از مردم استان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان دعوت کرد با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، وحدت و همبستگی ملی و پایبندی خود به استقلال و عزت ایران را به نمایش بگذارند.