با بهره برداری از دو طبقه ازبرج دانشگاه صنعتی ارومیه، ۴هزارو ۷۰۰ متر مربع به فضای آموزشی این دانشگاه افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه از افتتاح دو طبقه از برج این دانشگاه با زیربنای ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این فضا، بخشی از مشکلات کمبود فضای آموزشی برطرف و کلاس‌های درس از کانکس‌ها به ساختمان جدید منتقل می‌شوند.

یعقوب‌پوراسد، رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه، در آیین افتتاح دو طبقه از برج این دانشگاه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: دانشگاه صنعتی ارومیه به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های معتبر استان، طی سال‌های گذشته با کمبود امکانات و زیرساخت‌های آموزشی مواجه بوده و توسعه این بخش نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی افزود: در سال‌های گذشته، وضعیت برخی خوابگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه مطلوب نبود و کمبود فضای آموزشی باعث شده بود بخشی از کلاس‌های درس در کانکس‌ها برگزار شود.

رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه ادامه داد: با تلاش‌های انجام‌شده، دو طبقه از برج دانشگاه به مساحت مجموع ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع تکمیل و افتتاح شده است که بهره‌برداری از این فضا، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه به شمار می‌رود.

پوراسد با اشاره به شرایط پیشین برگزاری کلاس‌ها و فعالیت‌های آزمایشگاهی تصریح کرد: پیش از این، برخی کلاس‌های درس در کانکس‌ها برگزار می‌شد و بخشی از فعالیت‌های آزمایشگاهی نیز در فضاهای خوابگاهی انجام می‌گرفت؛ اما با افتتاح فضای جدید، کلاس‌های درس به ساختمان تازه‌تکمیل‌شده منتقل می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه فضاهای آموزشی و بهبود زیرساخت‌های دانشگاه، شرایط مناسب‌تری برای آموزش دانشجویان و ارتقای کیفیت فعالیت‌های علمی و آموزشی فراهم شود.