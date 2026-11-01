مردم بصیر گیلان بازهم در شبی دیگر، در میدان شهدای ذهاب رشت گردهم آمدند و با قلب‌های گرم و امیدوار، سرود همدلی در دفاع از کشور، پیروی از رهبر معظم انقلاب و مقابله با دشمنان سردادند.

بیش از دویست و چهل شب ایستادگی و میدان داری، برای وطن

بیش از دویست و چهل شب ایستادگی و میدان داری، برای وطن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم غیور گیلان، در حضوری دیگر از تجمعات شبانه در میدان مرکزی شهر رشت و در تداوم شب‌های حماسه و بیداری بار دیگر، پای عهد دیرین شان به میدان آمدند.

این ملت مبعوث شده با همین شور حضور و اتحاد مقدس شان، بار‌ها و بار‌ها ثابت کردند؛ برای دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب، تا آخرین نفس، پای کارند.