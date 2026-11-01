مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، تبیینی و دانش‌آموزی به مناسبت ۱۳ آبان خبر داد و گفت: راهپیمایی دانش‌آموزان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و برگزاری انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان به‌عنوان نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌گری، اظهار کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با برگزاری نشست‌های هماهنگی با نهاد‌های مختلف، برنامه‌های متنوعی را برای گرامیداشت این روز و مشارکت فعال دانش‌آموزان تدارک دیده است.

وی افزود: فردا، برگزاری محفل بزرگ انس با قرآن دانش‌آموزی به یاد هزار دانش‌آموز شهید استان یزد و ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه میناب، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: نواختن زنگ استکبارستیزی در مدارس استان یزد روز سه شنبه، از دیگر برنامه‌هاست که به‌صورت نمادین در یکی از مدارس شهر یزد، مدرسه شهید صدوقی، برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: اجرای برنامه‌های ویژه دانش‌آموزی رزه دانش آموزان جانفدا، در قالب ۱۰۰ گروه دانش‌آموزی نیز از برنامه‌های شاخص این مراسم خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد همچنین از اجرای پویش‌های دانش‌آموزی با مشارکت سازمان دانش‌آموزی و خبرنگاران پانا خبر داد و افزود: تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای، برگزاری رویداد‌های دست‌سازه با عنوان «اقتدار» از جمله ساخت موشک‌های کاغذی، اجرای سرود «نسل ضد زورگویی» در مدارس و برگزاری نشست‌های تبیینی و کرسی‌های آزاداندیشی با موضوع استکبارستیزی، از دیگر برنامه‌های این ایام است.

وی اجرای برنامه «نو میدان» با حضور دانش‌آموزان در میدان‌ها و برگزاری برنامه‌های روایتگری را نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در پایان، برگزاری انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی از ۱۳ تا ۱۸ آبان را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام دانست و گفت: این انتخابات نمادی از مشارکت و تمرین در میان دانش‌آموزان است و فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان با رأی و انتخاب خود، نقش‌آفرینی در فعالیت‌های اجتماعی و مدرسه‌ای را تجربه کنند.