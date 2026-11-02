بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز اصفهانی تا پایان سال تحصیلی در قالب اردوی فرهنگی تربیتی «فرمانده دلها» با حضور در گلستان شهدای اصفهان با فرهنگ مردانگی، مقاومت، ایثار و شهادت آشنا می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این اردو، دانش‌آموزان اصفهانی با حضور در گلستان شهدا میعادگاه ۸ هزار جان‌فدای وطن و قطعه‌ای از بهشت با فرهنگ مردانگی و مقاومت آشنا شدند.

دانش‌آموزانی که می‌گفتند می‌خواهند در مسیر شهدا گام بردارند، با شنیدن رشادت و فداکاری شهدا به میهن خود افتخار کردند.

آرزو‌های زیبای دانش‌آموزان نیز شنیدنی بود و آنان امیدوار به شکوه بیش از پیش وطن بودند.

در این آیین، راویان دفاع مقدس برای دانش‌آموزان از دلاورمردی شهدا گفتند و دانش‌آموزان هم با شنیدن این رشادت‌ها به ایرانی‌بودن خود افتخار کردند.

قرار است بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز اصفهانی تا پایان سال تحصیلی با حضور در گلستان شهدا با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌شوند.