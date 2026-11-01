کارخانه قند خوی با دریافت روزانه ۴هزارو ۵۰۰ تن چغندرقند، نزدیک به ۷۰۰ تن شمر تولید می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارخانه قند خوی با دریافت روزانه ۴ هزار و ۵۰۰ تن چغندرقند، روزانه حدود ۷۰۰ تن شکر تولید می‌کند و امسال نیز روند تولید در این واحد صنعتی طبق روال معمول ادامه دارد.

کارخانه قند خوی به‌عنوان یکی از واحدهای مهم صنایع تبدیلی استان، با تداوم فعالیت خطوط تولید، روزانه حدود ۷۰۰ تن شکر روانه بازار می‌کند.

شهاب کمالی، مدیر کارخانه قند خوی، با اشاره به روند توسعه این واحد صنعتی گفت: ظرفیت دریافت چغندرقند در این کارخانه طی مراحل مختلف توسعه، از یک‌هزار و ۵۰۰ تن به ۴ هزار و ۵۰۰ تن در روز رسیده است.

وی افزود: این کارخانه در حال حاضر روزانه حدود ۷۰۰ تن شکر تولید می‌کند و با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاح خطوط تولید، ارتقای کیفیت محصولات و حرکت به سمت تولید شکرهای دارویی و محصولات خاص را دنبال می‌کند.

کمالی با اشاره به جایگاه این کارخانه در صنعت قند کشور و استان، کیفیت محصول تولیدی را از ظرفیت‌های مهم این واحد صنعتی برشمرد.

یحیی کاظمی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی نیز کارخانه قند این شهرستان را از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی آذربایجان غربی دانست و گفت: تولید این کارخانه علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، از خروج بیش از ۴۰۰ هزار دلار ارز جلوگیری می‌کند.

کارخانه قند خوی از واحدهای باسابقه صنعتی شهرستان است که با فرآوری چغندرقند، در زنجیره تولید و تأمین شکر کشور نقش‌آفرینی می‌کند.