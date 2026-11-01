با ادامه روند دریافت آثار پانزدهمین جشنواره ملی رضوی، فیلم‌سازان و علاقه‌مندان به حضور در این رویداد سینمایی تا روز ۲۰ آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه جشنواره آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام اداره کل فرهنگ و اشاد اسلامی استان یزد، پانزدهمین جشنواره ملی رضوی به همت بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، از ۲۱ تا ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۵ در شهر یزد برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام و بارگذاری آثار صرفاً به‌صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی انجمن سینمای جوانان ایران به نشانی iycs.ir امکان‌پذیر است. متقاضیان باید پس از تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره، فایل اثر خود را مطابق با شرایط فنی اعلام‌شده در فراخوان بارگذاری کنند.

مهلت ارسال آثار روز ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد؛ بنابراین علاقه‌مندان برای حضور در پانزدهمین جشنواره ملی رضوی باید پیش از پایان مهلت مقرر، مراحل ثبت‌نام و ارسال آثار خود را تکمیل کنند.

پانزدهمین جشنواره ملی رضوی با هدف ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با سیره اهل‌بیت (ع)، شناسایی و گرامی‌داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار این حوزه و کمک به انتشار گسترده‌تر این آثار برگزار می‌شود.