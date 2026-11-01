مردم بصیر خوزستان حماسه‌ای دیگر در دویست و چهل و پنجمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.

حماسه مردم خوزستان در دفاع از میهن اسلامی در شب دویست و چهل و پنجم

حماسه مردم خوزستان در دفاع از میهن اسلامی در شب دویست و چهل و پنجم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان همچون شب‌های گذشته در دفاع از ایران اسلامی در میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان حاضر شدند و با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.

مردم انقلابی خوزستان در دویست و چهل و پنجمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بیعت دوباره خود را با رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کردند.