سومین نشست مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری با محوریت رفع موانع اجرایی و تعیین‌تکلیف طرح‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه مشترک ارشد وزارت راه و شهرسازی با هدف یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها و سرعت‌بخشی به توسعه شهری برگزار شد و خوزستان در کانون توجه قرار گرفت.

در این نشست بر پشتیبانی همه‌جانبه از مأموریت‌های بازآفرینی شهری تأکید شد و ساماندهی فاضلاب محلات بحرانی و طرح مسکونی منبع آب به عنوان مطالبات جدی پیگیری شد.

مدیران ارشد وزارتخانه تصمیم گرفتند برای بررسی میدانی موانع، سفری کاری به این استان داشته باشند تا تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.

همچنین مقرر شد تمام طرح‌های نیمه‌تمامی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند، در اولویت نخست تأمین منابع قرار گیرند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

تداوم این نشست‌های تخصصی برای رصد دقیق پیشرفت مصوبات و رفع موانع اجرایی در دستور کار قرار گرفت.