معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تشریح جزئیات حادثه درگیری و تیراندازی در یکی از مناطق کرج اعلام کرد: این حادثه در پی اختلاف شخصی میان دو نفر رخ داده و هر دو فرد دخیل در آن با اقدام مأموران انتظامی بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سیف ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به انتشار اخبار و مطالبی درباره حادثه ناشی از اختلافات شخصی در کرج اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد منشأ این اتفاق، اختلافات شخصی میان دو نفر بوده و موضوع هیچ ارتباطی با مدرسه یا فعالیت‌های آموزشی نداشته و ندارد.

وی افزود: در جریان این اختلاف، درگیری میان دو نفر شکل گرفت و از سلاح ساچمه‌ای(اسلحه بادی) استفاده شده است. با اطلاع از وقوع حادثه، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند و پس از بررسی ابعاد موضوع، هر دو فرد دخیل در درگیری را شناسایی و بازداشت کردند و کسی در این حادثه صدمه ای ندیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر اینکه موضوع از سوی مراجع انتظامی و مسئول در حال پیگیری است، تصریح کرد: محل وقوع حادثه در نزدیکی یک مدرسه قرار دارد، اما این موضوع نباید موجب برداشت نادرست درباره ارتباط حادثه با مدرسه و محیط آموزشی شود؛ چراکه درگیری صرفاً ناشی از اختلاف شخصی دو نفر بوده است.

آقای سیف با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره حوادث، از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات و اطلاعات تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.

وی تأکید کرد: با بازداشت هر دو فرد دخیل در حادثه، موضوع برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.