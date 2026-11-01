مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حمید بادامی‌نجات را به‌عنوان سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش منصوب کرد.

حمید بادامی‌نجات، سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش

حمید بادامی‌نجات، سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطفه آزاد کیش، اعلام کرد: محمد کبیری در حکمی حمید بادامی‌نجات را به‌عنوان سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش منصوب کرد.

حمید بادامی‌نجات دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری و دارای مدرک کارشناسی ارشد گردشگری است.

او سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر همدان در دوره‌های پنجم و ششم، نایب‌رئیسی شورای عالی استان‌ها و ریاست کمیسیون‌های تخصصی این شورا و شورای شهر همدان را در کارنامه دارد.

ثبت چندین اختراع، کسب عنوان برگزیده جشنواره خوارزمی، کارآفرین برتر سال ۱۳۹۱، مدیرعامل برتر شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۳ و ریاست انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر سوابق علمی و حرفه‌ای اوست.

عضویت در هیئت‌رئیسه فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر سوابق بادامی‌نجات به شمار می‌رود.

علی عدلی مدیرعامل پیشین شرکت عمران، آب و خدمات کیش نیز به عنوان مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت می‌کند.