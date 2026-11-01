رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران تصریح کرد: دولت باید با اتخاذ تدابیر لازم، حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهد که بتوانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند؛ چراکه حل مشکلات مردم و تأمین معیشت آنان مهم‌ترین دغدغه دولت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و در جریان آن، رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت و رفاه مردم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اولویت‌های اجرایی دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی، توزیع منابع بانکی، توسعه متوازن منطقه‌ای و حمایت از تولید را تشریح کرد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مدیریت منابع انرژی اظهار داشت: ما راهی جز صرفه‌جویی و کاهش مصرف نداریم و باید با برنامه‌ریزی دقیق، مصرف را مدیریت کنیم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و قدرت خرید خانوار‌ها افزود: من باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند. وظیفه ما حل مشکلات مردم است و معیشت مردم مهم‌ترین دغدغه من محسوب می‌شود.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت پیگیری برنامه‌های مدیریت مصرف در سطح ملی و استانی تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای گفت‌و‌گو با استانداران به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم در استان‌ها برای کاهش مصرف خبر داد.

پزشکیان با یادآوری ضرورت اجرای برنامه سه‌شنبه‌های بدون خودرو، بر ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، کاهش مصرف و مشارکت عمومی در مدیریت منابع تأکید کرد و اولویت‌های دولت را در این زمینه، معیشت مردم، سلامت جامعه، تأمین انرژی و برق مورد نیاز صنعت و استمرار تولید برشمرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این جلسه، با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص منابع بانکی و جلوگیری از تمرکز اعتبارات در پایتخت، تصریح کرد: حساب‌های بانکی تمامی شرکت‌هایی که کارخانه، معدن یا واحد تولیدی آنها در یک استان مستقر است، باید در بانک‌های همان استان متمرکز شود و عملیات بانکی و سپرده‌گذاری آنها نیز در همان منطقه انجام گیرد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز این شرکت‌ها نیز باید در همان استان و شهرستان محل فعالیت آنها پرداخت شود و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، بانک‌ها به تخصیص منابع در همان منطقه ملزم شوند.

رئیس جمهور با انتقاد از وضعیتی که در آن منابع حاصل از فعالیت اقتصادی یک استان در بانک‌های پایتخت متمرکز و تسهیلات مربوط به آن در تهران پرداخت می‌شود، اظهار داشت: نباید مردم یک شهرستان با محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه باشند و آلودگی و تبعات وجود معادن و کارخانه‌ها را تحمل کنند در حالی که منابع مالی حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همان منطقه در جای دیگری هزینه شود.

پزشکیان تأکید کرد دامه این روند، زمینه تشدید محرومیت استان‌ها و شهرستان‌ها و افزایش مهاجرت به تهران را فراهم می‌کند و اصلاح آن، ضرورتی برای تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی است.

در همین راستا، مقرر شد تیمی به مسئولیت معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شود تا ابعاد اجرایی این موضوع را بررسی کرده و با ارائه راهکار‌های عملیاتی، زمینه تحقق این سیاست را فراهم کند.

در ابتدای جلسه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مرتبط با سالگرد رهبر شهید در نهم اسفندماه ارائه کرد.

در ادامه، دبیر هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مشارکت اعضای هیئت دولت در کمیسیون‌های اصلی و فرعی، میزان حضور و نحوه پیگیری فعالیت‌ها و مسئولیت‌های محوله در این کمیسیون‌ها ارائه کرد.

همچنین معاون اجرایی رئیس‌جمهور گزارشی از روند اجرای مصوبات و تحقق وعده‌های سفر‌های استانی رئیس‌جمهور ارائه داد و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده برای عملیاتی شدن تعهدات دولت در استان‌های مختلف را تشریح کرد.

در بخش دیگری از جلسه، وزارت نیرو گزارشی از آخرین وضعیت بارش‌ها در سطح کشور، شرایط منابع آبی و ذخایر سدها، وضعیت رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب ارائه کرد. در این گزارش همچنین اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و مدیریت کانون‌های پرخطر، کاهش مخاطرات احتمالی و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با شرایط جوی و سیلابی تشریح شد.

در ادامه جلسه، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت تحولات مرتبط با مذاکرات با طرف آمریکایی از طریق میانجی‌ها ارائه کرد و اعضای هیئت دولت را در جریان آخرین تحولات و روند‌های دیپلماتیک قرار داد.

همچنین برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور برای ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه هیئت دولت مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا، به تصویب رسید.