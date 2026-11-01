دردیدار معاون استاندار آذربایجان‌غربی و معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور، اقدامات و برنامه‌های استان برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تداوم خدمات ضروری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و با محسن اسدی معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور، اقدامات و برنامه‌های استان برای پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تداوم خدمات ضروری تشریح شد.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور در این نشست با قدردانی از اقدامات آذربایجان‌غربی، بر شناسایی مستمر تهدیدات، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تبیین اهمیت پدافند غیرعامل تأکید کرد.

همچنین نقش اقدامات تخصصی و پیشگیرانه موسوم به «پدافند نامرئی» در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، افزایش بازدارندگی و استمرار خدمات‌رسانی به مردم مورد تأکید قرار گرفت.

در این دیدار، راهکارهای رفع موانع اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.