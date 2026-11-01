به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخشی از اطلاعیه روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان آمده است: با نهایت افتخار و احترام، به اطلاع مردم شریف، شهیدپرور و ولایت‌مدار استان خوزستان می‌رساند، شهید والامقام کاپیتان ناصر ابراهیمی نژادان در راه دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عزت، امنیت و سربلندی میهن اسلامی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل همرزمان شهید خود پیوست.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

بار دیگر عطر دل‌انگیز ایثار و شهادت، فضای استان خوزستان را معطر ساخت و نام شهیدی دیگر بر دفتر پرافتخار این سرزمین نقش بست.

با نهایت افتخار و احترام، به اطلاع مردم شریف، شهیدپرور و ولایت‌مدار استان خوزستان می‌رساند، شهید والامقام کاپیتان ناصر ابراهیمی نژادان در راه دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عزت، امنیت و سربلندی میهن اسلامی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل همرزمان شهید خود پیوست.

روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، ضمن تبریک و تسلیت این افتخار بزرگ به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معظم این شهید والامقام و مردم قدرشناس استان، از عموم هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌نماید با قرائت فاتحه، گرامیداشت یاد و نام این شهید عزیز و حضور در آیین‌های وداع، تشییع و تدفین، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند.

مراسم وداع با پیکر این شهید امشب یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۰ در محل تجمعات شبانه پارک شهید منتظری شهرستان آبادان برگزار میشود.

زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید والامقام متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اطلاع‌رسانی خواهد شد.