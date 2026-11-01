فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد، در پیامی از آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه برای حضور گسترده و حماسی در رزمایش «جان‌فدا برای ایران» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرتیپ دوم پاسدار اکبر نوروزی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد در پیامی خطاب به مردم شهرستان مهاباد، از خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، جوانان، عشایر، فرهیختگان، نخبگان و بسیجیان خواست با حضوری منسجم و گسترده در رزمایش «جان‌فدا برای ایران» شرکت کنند.

مشروح پیام به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت شریف، انقلابی و بصیر شهرستان مهاباد؛

سلام علیکم

بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که با حضوری پرشور، آگاهانه و عزتمند در میدان، جلوه‌ای بی‌بدیل از همبستگی ملی، ایمان انقلابی و اقتدار مردمی را به نمایش بگذاریم و پیام استواری، مقاومت و وفاداری این ملت بزرگ را به گوش جهانیان برسانیم.

بی‌تردید، حضور میدانی شما مردم عزیز، به‌عنوان رکن اصلی قدرت ملی، همواره در بزنگاه‌های تاریخی، ضامن عزت و پیشرفت این سرزمین بوده و امروز نیز در امتداد همین مسیر پرافتخار، «رزمایش سراسری جان‌فدا برای ایران» جلوه‌ای دیگر از این اراده جمعی خواهد بود.

از عموم مردم مؤمن، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون معزز، جوانان غیور، عشایر گرانقدر، فرهیختگان و نخبگان همیشه در صحنه، بسیجیان سرافراز و تمامی دلدادگان ایران اسلامی و جان‌فدایان جان برکف دعوت می‌شود با حضوری گسترده، منظم و پرشور، در این اجتماع عظیم ملی شرکت نمایند.

سرتیپ دوم پاسدار اکبر نوروزی

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد