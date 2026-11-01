اعضای یک باند که با درج آگهی در سایت دیوار و ارائه رسیدهای جعلی، ۱۰ میلیارد تومان از شهروندان تربت جام کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: در پی شکایت چندشهروند در تربت جام مبنی بر کلاهبرداری با ارائه رسیدهای جعلی بانکی، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرتیپ دوم احمد نگهبان افزود: بررسی‌ های اولیه و تحقیقات تخصصی پلیس نشان داد اعضای یک باند با سوءاستفاده از بستر فضای مجازی و درج آگهی در سایت واسطه‌ گر دیوار، اقدام به شناسایی فروشندگان کالا و محصولات مختلف کرده اند و پس از توافق بر سر معامله، با ارائه رسیدهای جعلی و فریب فروشندگان، کالاهای موردنظر را بدون پرداخت وجه تحویل می‌ گرفتند.

سردار نگهبان ادامه داد: اعضای این باند زمان‌ هایی را برای انجام معاملات انتخاب می‌ کردند که با ساعات تعطیلی بانک‌ ها در بعد از ظهر هم‌ زمان بود تا فروشندگان فرصت کافی برای استعلام و اطمینان از واریز وجه را نداشته باشند و با اعتماد به رسیدهای جعلی، کالاهای خود را تحویل دهند.

وی گفت: ارزش اموال کلاهبرداری‌ شده برابر برآوردهای اولیه حدود ۱۰ میلیارد تومان است و در این کلاهبرداری‌ ها، ۸ کیلو زعفران، بیش از ۱۰۵ راس دام، ۵۰۰ کیلوگرم برنج و همچنین مقادیری لوازم خانگی از شهروندان کلاهبرداری شده است.

نگهبان اعلام کرد: در این عملیات ۵ متهم دستگیر شدند و تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.