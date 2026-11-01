سریال ایرانی «سرو سپید سرخ» در رقابت‌های سال ۲۰۲۶ اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU)، با رقابت با آثار نمایشی کشور‌های مختلف، موفق به کسب جایزه بهترین سریال این اتحادیه شد و افتخار دیگری برای رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران رقم زد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این جایزه در سومین روز از شصت‌وسومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در کلمبو، پایتخت سریلانکا، به نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.

مهدی نقویان، رئیس سیما فیلم، پس از دریافت جایزه، با اشاره به شرایط تولید این مجموعه گفت: این سریال در جریان جنگ ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران تولید و پخش شده است.

نقویان با تأکید بر حق ملت ایران برای استقلال و آزادی، ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که رسانه‌های جهان بتوانند مستقل و صادقانه فعالیت کنند.

سریال «سرو سپید سرخ» مجموعه‌ای اپیزودیک است که هر قسمت آن داستانی مستقل و مرتبط با جنگ ۴۰ روزه را روایت می‌کند. ویژگی مهم این مجموعه، فیلم‌برداری هم‌زمان با وقوع جنگ و ادامه تولید در شرایط جنگی و زیر بمباران است.

در ساخت این مجموعه، گروهی از کارگردانان داخل کشور، از جمله تعدادی از جوانان فعال در عرصه سینما، مشارکت داشتند و هر یک مسئولیت ساخت یکی از قسمت‌ها را بر عهده گرفتند. پخش سریال نیز پیش از پایان جنگ آغاز شد و پس از آن ادامه یافت.

استقبال مخاطبان و ارتباط نزدیک داستان‌های این مجموعه با شرایط جنگ، زمینه تولید فصل‌های بعدی آن را فراهم کرد. فصل دوم پس از پایان جنگ روی آنتن رفت و فصل سوم نیز با محوریت اقدامات فراجا در جریان جنگ ۴۰ روزه پخش شد.

فصل چهارم این مجموعه هم‌اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و قرار است وارد مرحله تولید شود.

کسب جایزه بهترین سریال اتحادیه ABU در رقابت با آثار کشور‌های مختلف، موفقیتی دیگر برای تولیدات نمایشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای که تولید آن حتی در شرایط جنگی متوقف نشد و توانست روایت‌هایی از آن دوران را هم‌زمان با وقوع رویداد‌ها به مخاطبان ارائه کند.