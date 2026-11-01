مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز از میزبانی این استان از پیکر مطهر ۱۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ایام فاطمیه خبر داد و اعلام کرد: همزمان با این برنامه، طرح احداث معراج شهدای دائمی استان با پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سردار ادیبی با تشریح برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع پیکر شهدا گفت: پیکر مطهر این شهدا از ۱۲ آبان‌ماه در شهرستان‌های استان، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و محافل مذهبی حضور می‌یابد و برنامه استقبال رسمی از آنان شامگاه ۱۲ آبان‌ماه، همزمان با راهپیمایی شبانه کرج برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا شامگاه ۲۱ آبان‌ماه در مرکز استان برگزار می‌شود و آیین تشییع نیز ساعت ۸ صبح روز ۲۲ آبان‌ماه، از محل سپاه کرج به سمت مصلی و همزمان با مراسم تشییع در سراسر کشور، با حضور مردم برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس البرز با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در برنامه‌های استقبال از شهدا، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی باید با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، فضاسازی محیطی و تولید آثار هنری، زمینه حضور پرشور اقشار مختلف جامعه را فراهم کنند تا این رویداد معنوی فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیشتر نسل جوان با آرمان‌های شهدا باشد.

سردار ادیبی در ادامه به روند احداث معراج شهدای دائمی استان در مجموعه بهشت سکینه کرج اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری استانداری البرز، شهرداری کرج، بنیاد شهید، پزشکی قانونی و نیروهای مسلح آغاز شده و تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه تکمیل این مجموعه به احداث حدود ۴۰۰ مترمربع فضای تکمیلی و تأمین سردخانه و تجهیزات تخصصی نیاز دارد، افزود: پیش‌بینی شده است زیرساخت‌های مورد نیاز این مرکز تا پایان سال تکمیل شود تا استان از فضایی دائمی و مجهز برای نگهداری و رسیدگی تخصصی به پیکر مطهر شهدا برخوردار باشد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس البرز همچنین استقرار تجهیزات تشخیص هویت و امکان نمونه‌گیری DNA در پزشکی قانونی استان را از نیازهای مهم این طرح دانست و گفت: فراهم شدن این امکان، خانواده‌های معظم شهدا را از مراجعه به تهران برای انجام مراحل شناسایی بی‌نیاز می‌کند و روند ارائه خدمات به آنان را تسهیل خواهد کرد.

سردار ادیبی در پایان با قدردانی از همکاری شهرداری کرج و سازمان بهشت سکینه تأکید کرد: تکمیل معراج شهدای دائمی استان نیازمند تأمین اعتبار و تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول است و بهره‌برداری از آن، گامی مهم در ایجاد زیرساختی مناسب برای صیانت از پیکر مطهر شهدا و ارائه خدمات شایسته به خانواده‌های معظم آنان خواهد بود.