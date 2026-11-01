به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار علیرضا خردمند در نشست هماهنگی برگزاری هفته بسیج در صدا و سیمای خوزستان افزود: مبنای برگزاری برنامه‌های هفته بسیج امسال بر اجتماعات باشکوه مردمی دفاع از ایران اسلامی که در مناطق مختلف استان هرشب برپا می‌شود، قرار داده شده است.

وی با اشاره به فرمایش و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر هر ایرانی یک بسیجی افزود: تلاش ما در برنامه‌های هفته بسیج حرکت کردن بر مبنای این دستور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان نیز در این نشست از تولید و پخش بیش از ۵۰ عنوان برنامه در حوزه‌های خبر، سیما، صدا و فضای مجازی به مناسبت هفته بسیج از صدا و سیمای خوزستان خبر داد.

داریوش دبیقی افزود: امسال برنامه ریزی‌های لازم برای پخش و تولید برنامه‌های متنوع در هفته بسیج از شبکه‌های سیما و صدای خوزستان و متفاوت‌تر از سال‌های گذشته فراهم شده است.