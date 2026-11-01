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در پویش دو روزه سلامت، خدمات تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و طرحهای غربالگری سلامت در روستای راوه شهرستان دلیجان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همعهدی دانشگاهیان علوم پزشکی اراک، پرچمهای وفاداری در اجتماع فاطمی به اهتزاز درآمد.
دانشگاهیان علوم پزشکی اراک که از آغاز جنگ تاکنون، چه در اجتماعات مردمی و چه در عرصههای علمی، همواره در کنار دیگر اقشار جامعه پای کار ایستاده و صحنه را ترک نکردهاند، اینبار در ایام فاطمیه و در گردهمایی سراسری همعهدی، بار دیگر بر همراهی و وفاداری خود با ولایت، آرمانهای نظام و راه روشن شهدا تأکید کردند.
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پیکر حاجیه خانم عیسی آبادی مادر شهید والا مقام محمد حسنی با حضور مردم قدرشناس شهر کمیجان تشییع و در گلزار شهدای محله عیسی آباد و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید محمد حسنی متولد سال ۱۳۴۶ در شهر کمیجان بود که در سن ۱۹ سالکی در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به شهادت رسید.
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با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه روستایی و تسهیل دسترسی اهالی به خدمات درمانی، پویش سلامت به مدت دو روز در روستای راوه شهرستان دلیجان اجرا شد.
در این پویش، با ارائه رایگان خدمات تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و طرحهای غربالگری سلامت به مردم خدمت رسانی شد.
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رزمایش پدافند غیرعامل نانوایان با هدف تاب آوری نانوایان در شرایط بحران در زمینه تامین سوخت و برق جایگزین، در سه شهر مامونیه، زاویه و پرندک برگزار شد.
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در کمیجان هم به همین منظور مانوری در سطح نانواییهای شهرستان برگزار شد.
مانور پخت نان در وضعیت بحران قطع برق و گاز در سطح نانواییهای شهرستان کمیجان برگزار شد.
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در جلسهی هماهنگی پنجمین جشنواره ملی انار ساوه بر حمایت از غرفهداران، حضور باغداران ساوجی و معرفی انار ساوه بهعنوان یکی از محصولات شاخص کشاورزی کشور تاکید شد.
پنجمین جشنواره ملی انار و اقوام ایرانی از ۲۷ آبان به مدت ۱۰ روز در مسجد تاریخی ساوه برپا میشود.
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کمیسیون حفاری شهرستان کمیجان با هدف بررسی وضعیت حفاری انتقال آب شرب مسکن ملی فاز ۴ شهر کمیجان و تسریع در روند بازسازی محلهای حفاری شده با توجه به بارندگیهای پیش رو به منظور جلوگیری از بروز حوادث برگزار شد.
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