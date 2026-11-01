به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هم‌عهدی دانشگاهیان علوم پزشکی اراک، پرچم‌های وفاداری در اجتماع فاطمی به اهتزاز درآمد.

دانشگاهیان علوم پزشکی اراک که از آغاز جنگ تاکنون، چه در اجتماعات مردمی و چه در عرصه‌های علمی، همواره در کنار دیگر اقشار جامعه پای کار ایستاده و صحنه را ترک نکرده‌اند، این‌بار در ایام فاطمیه و در گردهمایی سراسری هم‌عهدی، بار دیگر بر همراهی و وفاداری خود با ولایت، آرمان‌های نظام و راه روشن شهدا تأکید کردند.

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پیکر حاجیه خانم عیسی آبادی مادر شهید والا مقام محمد حسنی با حضور مردم قدرشناس شهر کمیجان تشییع و در گلزار شهدای محله عیسی آباد و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید محمد حسنی متولد سال ۱۳۴۶ در شهر کمیجان بود که در سن ۱۹ سالکی در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به شهادت رسید.

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با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه روستایی و تسهیل دسترسی اهالی به خدمات درمانی، پویش سلامت به مدت دو روز در روستای راوه شهرستان دلیجان اجرا شد.

در این پویش، با ارائه رایگان خدمات تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و طرح‌های غربالگری سلامت به مردم خدمت رسانی شد.

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رزمایش پدافند غیرعامل نانوایان با هدف تاب آوری نانوایان در شرایط بحران در زمینه تامین سوخت و برق جایگزین، در سه شهر مامونیه، زاویه و پرندک برگزار شد.

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در کمیجان هم به همین منظور مانوری در سطح نانوایی‌های شهرستان برگزار شد.

مانور پخت نان در وضعیت بحران قطع برق و گاز در سطح نانوایی‌های شهرستان کمیجان برگزار شد.

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در جلسه‌ی هماهنگی پنجمین جشنواره ملی انار ساوه بر حمایت از غرفه‌داران، حضور باغداران ساوجی و معرفی انار ساوه به‌عنوان یکی از محصولات شاخص کشاورزی کشور تاکید شد.



پنجمین جشنواره ملی انار و اقوام ایرانی از ۲۷ آبان به مدت ۱۰ روز در مسجد تاریخی ساوه برپا می‌شود.

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کمیسیون حفاری شهرستان کمیجان با هدف بررسی وضعیت حفاری انتقال آب شرب مسکن ملی فاز ۴ شهر کمیجان و تسریع در روند بازسازی محل‌های حفاری شده با توجه به بارندگی‌های پیش رو به منظور جلوگیری از بروز حوادث برگزار شد.

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