به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر زندان تربت جام گفت: در راستای حمایت از خانواده‌ های زندانیان، کاهش آسیب‌ های اجتماعی و فراهم‌ سازی زمینه بازگشت مددجویان به کانون خانواده، با مشارکت و حمایت یک خیر نیک‌ اندیش، بیش از ۲۰۳ میلیون تومان برای آزادی چهار نفر از زندانیان اختصاص یافت.

حسین راعی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه، نقش خیران نیک‌ اندیش را در گره‌ گشایی از مشکلات مددجویان و خانواده‌ های آنان بسیار ارزشمند دانست و افزود: مشارکت خیران در کنار تلاش‌ های مجموعه زندان و واحد مددکاری، زمینه‌ ساز بازگشت افراد به زندگی سالم و تحکیم بنیان خانواده‌ ها است.

وی از همه خیران و نیکوکارانی که در مسیر حمایت از مددجویان و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان نیازمند مشارکت می‌ کنند، قدردانی کرد.