نبود آمبولانس اختصاصی در بیمارستان رحیمیان الوند، به‌عنوان تنها مرکز درمانی دولتی در منطقه‌ای با جمعیت ۳۵۰ هزار نفر، باعث ایجاد تاخیرهای بحرانی ۴ تا ۶ ساعته در انتقال بیماران به مراکز استان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نبود یک واحد آمبولانس اختصاصی برای این بیمارستان، فشار مضاعفی را بر کادر درمان وارد کرده و در عین حال، فرصت طلایی برای نجات جان بیماران را از دست می‌دهد. در شرایطی که انتقال سریع بیمار در موارد بحرانی، مرز میان مرگ و زندگی است، انتظار ۶ ساعته برای اعزام به مراکز تخصصی استان، یک تهدید جدی برای سلامت جامعه الوند و مناطق اطراف محسوب می‌شود.

کارشناسان و کادر درمان معتقدند با توجه به تراکم جمعیتی منطقه، تجهیز این بیمارستان به آمبولانس اختصاصی دیگر یک نیاز نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی است. تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، ریسک‌های مربوط به انتقال بیماران در این منطقه همچنان بالا خواهد بود.