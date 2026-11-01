نماینده مردم مشهد و کلات با انتقاد از توقف طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد، نسبت به پیامدهای جدی فرونشست زمین بر بخش‌ های کشاورزی و مسکونی هشدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی با ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت نامعلوم طرح انتقال آب از دریای عمان، تأکید کرد که بحران آب یکی از مهم‌ ترین دغدغه‌ های کلانشهر مشهد و استان خراسان رضوی است.

اخلاقی با اشاره به انتشار اخبار مبنی بر توقف کار این طرح و فروش بخشی از تجهیزات خریداری‌ شده برای تسویه بدهی پیمانکاران، اظهار داشت: این طرح با ارزش حدود سه میلیارد یورو، پس از صرف هزینه‌ های هنگفت، اکنون با رکود و توقف مواجه شده است که آینده آن را نامشخص کرده است.

وی افزود: «ما در مجلس از طریق ثبت سؤال از وزیر نیرو و نیز در نشست‌ های با معاون اجرایی رئیس‌ جمهور، این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌ های اصلی در برنامه سفر آتی رئیس‌ جمهور به خراسان رضوی مطرح کرده‌ ایم. همچنین لازم است وزیر نیرو درباره شایعات مربوط به فروش لوله‌ ها و تجهیزات طرح، شفاف‌ سازی کند.»

انتقاد از عملکرد مدیران اجرایی استان

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد متولیان امر در استان گفت: «متأسفانه در استان با نوعی کم‌ کاری در پیگیری طرح های کلان روبرو هستیم. طرح هایی که با سختی به مرحله تصویب رسیده‌ اند، باید همواره توسط مدیران اجرایی با جدیت دنبال شوند؛ اما در این مورد، اطلاع‌ رسانی و پیگیری‌ های انجام‌ شده از سوی دستگاه‌ های اجرایی کافی نبوده است.»