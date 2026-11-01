مدیر کارخانه زاگرس فارمد پارس بروجرد با اشاره به تولید داروی لورژین سی در این مجموعه گفت: ۴۰ درصد داروهای این شرکت معادل ۶۰۰ هزار دلار درآمد ارزی به کشور‌های حوزه ی خلیج فارس صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روح الله شریف نیا مدیر تولید کارخانه زاگرس فارمد پارس بروجردگفت:متخصصان شرکت زاگرس فارمد پارس بروجرد با تولید داروی لورژین سی، گام تازه‌ای در تأمین نیاز صنعت طیور و توسعه ی تولیدات دارویی داخل کشور برداشته‌اند.



فرزین هادی مدیر شرکت زاگرس فارمد پارس بروجرد هم با اشاره به تولید ۷۰ قلم دارو در این مجموعه گفت: ۴۰ درصد محصولات این شرکت به کشور‌های حوزه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و عراق با ۶۰۰ هزار دلار درآمد ارزی سالانه صادر می شود .

شرکت زاگرس فارمد بروجرد با تولید نزدیک به ۷۰ قلم دارو، نقش قابل توجهی در تأمین نیاز بازار و توسعه صادرات دارویی ایفا می‌کند.



زهرا شمسه مسئول فنی کارخانه هم گفت:لورژین سی ،دارویی حمایتی با ترکیب آسپرین و ویتامین در کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی و کاهش تلفات طیور کاربرد دارد.













