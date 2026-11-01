به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست هماهنگی برگزاری رویداد محله محوری سرزمین آفتاب، شاخص‌ها و بخش‌های این رویداد تبیین شد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: ساوه استان مرکزی، بعنوان نخستین شهر کشور در اجرای طرح سامانه"مدیریت محله محور" انتخاب شده است.

محمدامین باقری با توجه به اینکه موضوع محله محوری یکی از اولویت‌ها و طرح‌های مهم کشور است، افزود: در طول یک سال گذشته استان مرکزی در این موضوع بعنوان استان پیشتاز بوده و یک رویدادی را بعنوان برترین‌های محله محوری دیار آفتاب تدوین و شیوه نامه آن ابلاغ شده و در حال اجراست.

او گفت: نشست امروز، در واقع نشست هماهنگی و تبیین شاخص‌های این رویداد است که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها برگزار و در آن نحوه آموزشو بارگذاری مُستندات در نرم افزار بله که به همین منظور طراحی شده، ارائه شد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با بیان اینکه تا پایان آذرماه فرآیند اجرایی و عملیاتی این رویداد به اتمام می‌رسد، افزود: در مراسم اختتامیه این رویداد از دستگاه ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری‌ها و شورا‌های پیشرفت محله برتر و پیشرانانِ برتر مدیرت محله محور استان تجلیل خواهد شد.