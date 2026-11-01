به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در این دیدار که در آستانه ۱۳ آبان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه نسل نوجوان و جوان در پیشرفت کشور گفت: بیانیه گام دوم انقلاب بر نقش‌آفرینی نوجوانان و جوانان تأکید دارد و امروز بخش مهمی از دستاورد‌های کشور در عرصه‌های علمی، هسته‌ای و فناوری نانو، حاصل تلاش همین نسل در شرایط سخت تحریم و محدودیت‌هاست.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی و انجمن‌های اسلامی استان ایلام مطالبات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و بر ضرورت فراهم شدن فرصت بیشتر برای حضور مستقیم و بیان دیدگاه‌های دانش‌آموزان در برنامه‌های استانی تأکید کردند.

دانش‌آموزان همچنین از نگاه خود به مفهوم ایران قوی و مسئولیت نسل نوجوان گفتند و تأکید کردند این نقش می‌تواند علاوه بر فعالیت در تشکل‌ها، با تلاش علمی و کسب موفقیت‌های آموزشی نیز محقق شود.

در پایان این دیدار، نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی استان از آمادگی خود برای حضور پررنگ در راهپیمایی ۱۳ آبان و پرچم‌داری این مناسبت ملی خبر دادند و آن را فرصتی برای نمایش مسئولیت‌پذیری نسل امروز دانستند.