

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، استاندار خراسان جنوبی گفت: با صدورتخصیص ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای طرح راه‌آهن خراسان جنوبی، مجموع اعتبارات تخصیص یافته این طرح در دولت چهاردهم به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۷.۵ همت) رسید.

هاشمی افزود: در ادامه پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای طرح راهبردی راه‌آهن خراسان جنوبی، امروز دستور تخصیص هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای این طرح صادر شد.

وی گفت: راه‌آهن به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم خراسان جنوبی، نقشی تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی، تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر، رونق فعالیت‌های معدنی و صنعتی، افزایش ظرفیت‌های صادراتی و تقویت جایگاه ترانزیتی استان دارد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: تأمین اعتبارات این طرح علاوه بر کمک به تداوم عملیات اجرایی، می‌تواند زمینه‌ساز شتاب‌گیری روند تکمیل زیرساخت مهمی باشد که آثار و برکات آن در آینده در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور نمایان خواهد شد.

هاشمی گفت: راه‌آهن خراسان جنوبی امروز بیش از هر زمان دیگری به پشتوانه اعتبارات و پیگیری‌های مستمر نیاز دارد تا مطالبه چندین‌ساله مردم استان، گام‌به‌گام به واقعیت نزدیک‌تر شود.