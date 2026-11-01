تخصیص ۱۳۰۰ میلیارد تومان دیگر به ابر طرح راهآهن خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی گفت: ۱۳۰۰ میلیارد تومان دیگر به ابر طرح راهآهن خراسان جنوبی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، استاندار خراسان جنوبی گفت: با صدورتخصیص ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای طرح راهآهن خراسان جنوبی، مجموع اعتبارات تخصیص یافته این طرح در دولت چهاردهم به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۷.۵ همت) رسید.
هاشمی افزود: در ادامه پیگیریهای صورتگرفته برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای طرح راهبردی راهآهن خراسان جنوبی، امروز دستور تخصیص هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای این طرح صادر شد.
وی گفت: راهآهن به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم خراسان جنوبی، نقشی تعیینکننده در توسعه اقتصادی، تسهیل حملونقل کالا و مسافر، رونق فعالیتهای معدنی و صنعتی، افزایش ظرفیتهای صادراتی و تقویت جایگاه ترانزیتی استان دارد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: تأمین اعتبارات این طرح علاوه بر کمک به تداوم عملیات اجرایی، میتواند زمینهساز شتابگیری روند تکمیل زیرساخت مهمی باشد که آثار و برکات آن در آینده در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور نمایان خواهد شد.
هاشمی گفت: راهآهن خراسان جنوبی امروز بیش از هر زمان دیگری به پشتوانه اعتبارات و پیگیریهای مستمر نیاز دارد تا مطالبه چندینساله مردم استان، گامبهگام به واقعیت نزدیکتر شود.