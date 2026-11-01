در روزهایی که ترامپ و نتانیاهو با تهدیدهای نظامی و فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند فضای منطقه را ملتهب و محاسبات ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهند، بیانات فرمانده کل قوا در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، حامل پیامی روشن و معنادار است: ایران برای دفاع از امنیت و منافع ملی خود آماده است و اجازه نخواهد داد هیچ قدرت خارجی درباره سرنوشت این ملت تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تأکید بر پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هر سطح و نوعی از تهدید، مهم‌ترین پیام این دیدار برای دشمنان است. این موضع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد به دشمن اجازه دهد زمان، مکان و هزینه هرگونه تجاوز را یک‌طرفه تعیین کند. منطق بازدارندگی نیز دقیقاً همین است؛ دشمن باید پیش از هر اقدام خصمانه بداند که با پاسخی جدی و پیامد‌هایی فراتر از محاسبات اولیه خود روبه‌رو خواهد شد.

در کنار این پیام صریح، تأکید بر تقویت معماری اطلاعات نظامی، توسعه فناوری‌های دفاعی، تعمیق دکترین و تاکتیک بومی و افزایش توان تولید تسلیحات، نشان می‌دهد که تقویت قدرت دفاعی ایران یک برنامه مستمر و مبتنی بر آینده‌نگری است.

گزارش فرماندهان ارشد از افزایش چندبرابری تولید مهمات و تجهیزات نظامی نیز مؤید این رویکرد است. ایران به‌خوبی آموخته است که امنیت پایدار را نمی‌توان به وعده و تضمین قدرت‌های خارجی سپرد؛ امنیت باید بر توان داخلی و آمادگی مستمر استوار باشد.

اما در میان همه محور‌های این دیدار، تأکید فرمانده کل قوا بر حمایت ملی از نیرو‌های مسلح، واجد اهمیتی فراتر از یک توصیه نظامی است. این بخش از بیانات، بار دیگر جایگاه مردم را به‌عنوان اصلی‌ترین پشتوانه اقتدار و امنیت کشور یادآوری می‌کند.

تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله و حوادث سال‌های اخیر نشان داده است که هیچ قدرتی نمی‌تواند نقش همبستگی مردم را در حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران نادیده بگیرد.

البته انسجام ملی تنها با دعوت به همدلی شکل نمی‌گیرد. مردم زمانی با اطمینان بیشتری در کنار یکدیگر می‌ایستند که صدایشان شنیده شود، مشکلات معیشتی‌شان مورد توجه قرار گیرد و مسئولان برای بهبود زندگی آنان تلاش مؤثر و ملموس داشته باشند. تاب‌آوری جامعه در برابر تهدید‌های خارجی، با اعتماد عمومی، عدالت، کارآمدی و امید به آینده پیوندی ناگسستنی دارد.

تأکید بر وحدت جبهه مقاومت و شکل‌گیری نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا نیز نشان می‌دهد که ایران تحولات منطقه را در چارچوبی فراتر از یک تقابل مقطعی دنبال می‌کند. آینده منطقه زمانی باثبات‌تر خواهد بود که ملت‌ها و دولت‌های آن بتوانند با همکاری و همگرایی، امنیت خود را بر پایه منافع مشترک و بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین کنند.

واقعیت این است که تهدید‌های ترامپ و نتانیاهو، بیش از هر چیز آزمونی برای سنجش اراده ملی و میزان آمادگی کشور است. پاسخ ایران به این تهدید‌ها نیز صرفاً در توان نظامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در آمادگی نیرو‌های مسلح، هوشیاری مسئولان، انسجام مردم و تداوم مسیر پیشرفت کشور معنا پیدا می‌کند.

پیروزی ایران فقط به معنای ناکام گذاشتن دشمن در میدان تقابل نیست؛ پیروزی واقعی آن است که مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند، اقتصاد کشور پیشرفت کند، جوانان به آینده امیدوار باشند و هیچ قدرتی نتواند استقلال و اراده این ملت را به چالش بکشد.

پیام راهبردی این دیدار را باید در همین نقطه جست‌و‌جو کرد: ایران آماده دفاع است، مردم پشتوانه اقتدار آن هستند و آینده کشور را نه تهدید‌های واشنگتن و تل‌آویو، بلکه اراده و همبستگی ملت ایران رقم خواهد زد. این همان چشم‌انداز روشن ایرانی است که با اتکا به توان خود، از تهدید‌ها عبور می‌کند و مسیر سربلندی و پیشرفت را ادامه می‌دهد.

دکتر برمک بیات

کارشناس ارشد رسانه