به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی در مرحله مقدماتی انفرادی پسران و در گروه چهارم رقابت‌های تنیس روی میز المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، مقابل السید عبدالملک از مصر، سید هفدهم مسابقات، قرار گرفت و با برتری در سه گیم متوالی، نخستین پیروزی خود را ثبت کرد.



نماینده کشورمان که سید چهارم رقابت‌ها و سرگروه گروه چهارم است، در دومین دیدار این مرحله به مصاف پریچایان تیتافات از تایلند با سید چهاردهم رفت و با نتیجه سه بر صفر (۱۱ ـ ۸ ، ۱۱ ـ ۷ ، ۱۱ ـ ۲ ) به پیروزی رسید.

هدایت فرجی در این رقابت‌ها بر عهده میعاد مکیف، سرمربی تیم جوانان ایران، است.