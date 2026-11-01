به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار تایباد امروز در آیین تجلیل و تکریم مادران شهدای دانش آموز تایباد گفت: تکریم مادران عزیزی که فرزندان برومند خود را در راه اعتلا و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده اند، وظیفه‌ ای دینی، اخلاقی و ملی برای همگان به شمار می‌ رود.

حسین جمشیدی افزود: عزت و اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی به برکت خون مطهر شهدا، صبر مادران، همسران، خانواده های شهیدان و اتحاد ملت ایران حاصل شده است.

او ادامه داد: امنیت پایدار امروز کشور و ایستادگی در برابر تهدیدات، حاصل همین خون‌ های پاک شهدا و مجاهدت های خانواده های آنها است.

فرماندار تایباد تصریح کرد: در برهه‌ های حساس و گردنه‌ های سخت تاریخی، این خانواده‌ های شهدا بوده‌ اند که با همراهی مردم به یاری مسئولان آمده اند و در بحران‌ ها نقش‌ آفرینی کرده‌ اند.

به گفته وی، شهدا بهترین انتخاب را در مسیر زندگی خود انجام دادند، انتخابی که آنان را به مقام قرب الهی رساند.

جمشیدی بیان کرد: خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران سرمایه‌ های معنوی کشور هستند و همه مردم و مسئوولان باید در عمل قدردان ایثار آنان باشند.

در این مراسم از مادران شهید مسعود آریامنش، محمد صدیق چوبدار و حسین صادقی تجلیل شد.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد ۱۲۸ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.