با توجه به شرایط فعالیت‌های اقتصادی، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی تا پایان آبان‌ تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور مالیاتی استان با هشدار نسبت به موکول کردن کار به لحظات پایانی، بر اقدام سریع مودیان تأکید کرد و از امکان انتخاب پروژه‌های «نشان‌دار» برای مشارکت در طرح‌های عمرانی خبر داد و گفت: پایان آبان‌ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی ست.

با توجه به شرایط خاص کشور و آسیب‌های واردشده به فعالیت‌های اقتصادی، سازمان امور مالیاتی مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای تسهیل پرداخت مالیات و حمایت از صاحبان مشاغل در دستور کار قرار داده است.