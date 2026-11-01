دهمین روز اجرای طرح نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد
سرشماری ثبتیمبنا، گامی مؤثر در تولید آمار دقیق و بهروز برای برنامهریزی و توسعه استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سید انتظام سهمگین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اطمینانبخشی به شهروندان درباره نحوه استفاده از اطلاعات جمعآوریشده در طرح نفوس و مسکن گفت: اطلاعات خانوارها در جریان سرشماری محرمانه خواهد ماند و مردم اطمینان داشته باشند که ارائه این اطلاعات هیچ تأثیری بر وضعیت یارانهها و طرحهای حمایتی و معیشتی آنان ندارد.
سهمگین همچنین با اشاره به نحوه شناسایی مأموران سرشماری افزود: مأموران با لباس مخصوص و کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه میکنند و شهروندان میتوانند با بررسی کارت شناسایی، نسبت به هویت مأموران اطمینان حاصل کنند.
وی خواستار همکاری و مشارکت همه شهروندان در اجرای این طرح شد و تأکید کرد: همراهی مردم در ارائه اطلاعات دقیق، زمینه برنامهریزی بهتر برای توسعه و توزیع مناسب امکانات و خدمات در استان را فراهم می کند.