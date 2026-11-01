سرشماری ثبتی‌مبنا، گامی مؤثر در تولید آمار دقیق و به‌روز برای برنامه‌ریزی و توسعه استان است

دهمین روز اجرای طرح نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

دهمین روز اجرای طرح نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سید انتظام سهمگین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره نحوه استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده در طرح نفوس و مسکن گفت: اطلاعات خانوارها در جریان سرشماری محرمانه خواهد ماند و مردم اطمینان داشته باشند که ارائه این اطلاعات هیچ تأثیری بر وضعیت یارانه‌ها و طرح‌های حمایتی و معیشتی آنان ندارد.

سهمگین همچنین با اشاره به نحوه شناسایی مأموران سرشماری افزود: مأموران با لباس مخصوص و کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه می‌کنند و شهروندان می‌توانند با بررسی کارت شناسایی، نسبت به هویت مأموران اطمینان حاصل کنند.