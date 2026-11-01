چند سالیست مردم جزیره قشم و روستا‌های آن با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند که ساخت آب شیرنکن ها بخشی از این نیازها را برطرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، اما این موضوع حالا با دانش بومی جوانان ایران زمین بخشی از آن برطرف و بخشی دیگر نیز در حال رفع شدن است.

جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس است که در برخی روستا‌های از مشکل آب شرب رنج می‌برند.

حالا جوانان این مرز و بوم با اتکا به توانمندی‌های خود برای رفع این مشکل بر آمده‌اند.

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