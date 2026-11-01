به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر کل غله و خدمات بازگانی لرستان گفت:، همزمان با سراسر کشور، رزمایش تداوم کارکرد نانوایی ها در شرایط اضطراری و هنگام قطع احتمالی برق و گاز در استان برگزار شد.



دارابی افزود: این رزمایش با هدف آمادگی نانوایی‌های استان لرستان برای فعالیت و تولید و عرضه نان در شرایط اضطراری ، افزایش آمادگی نانوایی‌ها در شرایط اضطراری، سنجش توان عملیاتی در استفاده از سوخت جایگزین و تضمین تداوم پخت و توزیع نان هنگام اختلال در تأمین سوخت اصلی اجرا شد.



ترکارانی، مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان هم گفت: تاکنون ۴۰ درصد نانوایی‌های استان به موتور برق و ۳۰ درصد هم به سوخت جایگزین گاز مجهز هستند. که این فعالیت ها با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین نان مردم هنگام بحران و حوادث احتمالی پیگیری می‌شود.









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