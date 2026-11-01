وزارت ورزش و جوانان در پیامی، کسب عنوان سومی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی آستانه قزاقستان را تبریک گفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت ورزش و جوانان در پیامی، ضمن تبریک کسب عنوان سومی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی آستانه قزاقستان، از تلاش و مبارزه‌های شایسته ملی‌پوشان قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم موفقیت‌ها و ارتقای جایگاه کشتی ایران در میادین پیش‌رو تأکید کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

دلاورمردان کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی آستانه قزاقستان، تلاش ارزشمند و مبارزه‌های جانانه و جوانمردانه‌ای را به نمایش گذاشتند و با کسب ۲ نشان طلا، ۱ نقره و ۳ برنز، عنوان سومی جهان را در رقابت‌های تیمی به خود اختصاص دادند.

آنچه در این دوره از رقابت‌ها رقم خورد، مجموعه‌ای از پیروزی‌های ارزشمند، رقابت‌های نزدیک، کشتی‌های زیبا و لحظات حساس و تعیین‌کننده بود؛ فراز و نشیب‌هایی که همواره بخشی از ذات رقابت‌های قهرمانی است.

آزادکاران کشورمان با کسب این مدال‌ها، ضمن ثبت دستاوردی ارزشمند، بار دیگر توانمندی و جایگاه کشتی ایران را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتند.

کسب این موفقیت را به اعضای تیم ملی، کادر فنی، مجموعه مدیریتی فدراسیون کشتی، خانواده‌های قهرمانان و همه علاقه‌مندان این رشته پرافتخار تبریک می‌گوییم. همچنین تلاش و شایستگی کشتی‌گیرانی را که با وجود مبارزات ارزشمند، از دستیابی به مدال بازماندند، ارج می‌نهیم.

بی‌تردید کسب عنوان سومی جهان، دستاوردی شایسته تقدیر است؛ در عین حال، ظرفیت و پیشینه کشتی آزاد ایران، افق‌های بالاتری را پیش روی این رشته قرار می‌دهد. امید است با بهره‌گیری از تجربه این رقابت‌ها و تقویت برنامه‌ریزی و حمایت از سرمایه‌های انسانی کشتی، شاهد تداوم موفقیت‌ها و ارتقای جایگاه ایران در میادین آینده باشیم.