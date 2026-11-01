برخورد صاعقه با انبار علوفه یک گاوداری در شهرستان چوار استان ایلام، ذخایر علوفه این واحد را به‌طور کامل طعمه حریق کرد و خسارت سنگینی به بخش علوفه دامداری وارد آمد. از ساعات اولیه بامداد امروز، کارگران شهرداری با حضور در محل حادثه در تلاش برای مهار و خاموش کردن کامل آتش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اثر برخورد صاعقه به انبار علوفه گاوداری شهرستان چوار، ذخایر علوفه واحد گاوداری به‌طور کامل طعمه حریق شد و خسارت سنگینی به بخش علوفه این دامداری وارد آمد.

از ساعات اولیه بامداد امروز، کارگران شهرداری با حضور در محل حادثه در تلاش برای مهار و خاموش کردن کامل آتش هستند.