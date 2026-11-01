به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حمید علیدوستی پیشکسوت خوشنام و باسابقه فوتبال ایران، دقایقی پیش در بیمارستان عرفان نیایش تهران درگذشت.

مرحوم علیدوستی مدت‌ها با بیماری سرطان پروستات و استخوان دست و پنجه نرم کرد و دقایقی پیش به علت ایست قلبی درگذشت.

مرحوم علیدوستی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ بود و در محله ۱۷ شهریور تهران به دنیا آمد.

او سال‌ها در فوتبال ایران در تیم‌هایی همچون هما، دارایی، کشاورز و سایپا بازی کرد و بین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵ نیز عضو تیم ملی فوتبال ایران بود که در ۲۷ بازی ملی، ۱۵ گل به ثمر رساند.

وی در سال ۱۳۶۵ به فوتبال آلمان رفت و پیراهن تیم زالمرور را بر تن کرد؛ حضوری که او را به یکی از نخستین بازیکنان ایرانی پس از انقلاب تبدیل کرد که در فوتبال آلمان بازی کردند.

حضور در دو دوره جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ و همچنین بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ از جمله مهم‌ترین بخش‌های کارنامه ملی این مهاجم باسابقه بود.

مرحوم علیدوستی همچنین به عنوان سرمربی در تیم‌های پیکان، سایپا، هما، تراکتور، تیم زیر ۲۰ سال و زیر ۱۷ سال ایران فعالیت داشت.

او از سال گذشته نیز به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال چادرملو اردکان مشغول به فعالیت بود.