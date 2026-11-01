کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان، دریانورد آبادانی، در پی حمله دشمن آمریکایی به یک کشتی در آب‌های خلیج فارس به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، این حادثه جمعه هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ رخ داد و بر اثر اصابت ترکش ناشی از حمله آمریکا به کشتی، کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان جان خود را از دست داد.

این دریانورد شهید، متولد یازدهم مهرماه ۱۳۵۵ و از اهالی آبادان بود.

مراسم وداع با پیکر این شهید، امشب یکشنبه دهم آبان‌ماه، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در محل تجمعات شبانه، پارک شهید منتظری آبادان برگزار می‌شود.