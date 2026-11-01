مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از برگزاری پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق، کنترل و ارزیابی آماده‌به‌کاری مولد‌های اضطراری مراکز حساس، همزمان با هفته پدافند غیرعامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی گفت: این رزمایش به‌صورت ارتباط برخط با شرکت توانیر برگزار و طی آن، برق ۱۲ مرکز مهم و حساس قطع و عملکرد مولد‌های اضطراری این مراکز از نظر آمادگی و قابلیت بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت سرویس و نگهداری دوره‌ای مولد‌های اضطراری برق در مراکز حساس افزود: اطمینان از آماده‌به‌کاری این تجهیزات نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات مراکز حیاتی و ضروری در شرایط اضطراری دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به برگزاری سالانه این رزمایش همزمان با هفته پدافند غیرعامل بیان کرد: این برنامه از سوی شرکت توانیر و با ارتباط مستقیم تصویری، با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مواجهه با شرایط اضطراری برگزار می‌شود.