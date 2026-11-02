مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان از تصفیه بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب آب بازیافتی مصارف خانگی در سال جاری خبر داد و گفت: این پساب تصفیه شده در بخش‌های غیربهداشتی و صنعتی مصرف می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا غیاثی گفت: امسال در پی جمع آوری و تصفیه ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب پساب ناشی از مصارف خانگی در گیلان، آب تصفیه شده و بازیافتی تولید شد که قرار است در دیگر بخش‌ها در استان مصرف شود.

وی افزود: هر مترمکعب آب تصفیه‌شده، فشار بر منابع آب شیرین و سفره‌های زیرزمینی را کاهش می‌دهد و امکان استفاده از آن را در دیگر بخش‌ها مانند کشاورزی، صنعت و دیگر مصارف غیربهداشتی فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی ناشی از تصفیه نشدن فاضلاب، گفت: فاضلاب تصفیه‌نشده می‌تواند موجب آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و آلودگی خاک شود.

علیرضا غیاثی افزود: تصفیه پساب علاوه بر حفظ سلامت عمومی، با تأمین نیاز بخش‌های غیر بهداشتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال جدیدی ایجاد می‌کند و از هدر رفت منابع ارزشمند آب جلوگیری می‌کند.

وی ضمن قدردانی از همکاران و شهروندان، گفت: این شرکت با تکیه بر توان متخصصان خود، توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و ارتقای واحد‌های تصفیه را در دستور کار دارد.