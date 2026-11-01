مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است؛ طبعا جغرافیای تهدید، دیگر تعیین‌کننده جغرافیای پاسخ نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به فرمان اخیر مقام معظم رهبری در پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به هر حمله دشمن، اظهار کرد: دکترین دفاعی ایران به سرعت در حال تحول است؛ طبعا جغرافیای تهدید، دیگر تعیین‌کننده جغرافیای پاسخ نیست.

وی افزود: بازتعریف دامنه بازدارندگی، از چارچوب منطقه‌ای فراتر رفته و مبدأ، گستره و محل وقوع تهدید، محدودیتی برای محاسبات بازدارندگی ایران ایجاد نمی‌کند.