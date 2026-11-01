به علت توسعه شبکه، گاز مشترکان برخی از مناطق شهر شیبان شهرستان باوی در استان خوزستان فردا قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز کوی امام بوستان، از خیابان یک الی فرعی دی (راه آهن) فردا دوشنبه ۱۱ آبانماه ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان این منطقه درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.